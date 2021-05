«Julgen arvata, et kõiki detaile, kuidas uusi liikmeid värvati, ei pruugi peasekretär teada. Kuid need massiivsed kampaaniad, mis mitme kuu vältel olid, nendest oli ta ikka teadlik,» leiab Kübar.

Tema sõnul ei saa sellise mastaabiga uute liikmete vastuvõtmine käia nii, et peasekretär sellest midagi ei tea. «Ja tõepoolest, kui ta seda ei teadnud, siis tekib küsimus, et kas me oleme erakonnaga veelgi suuremas juhtimiskriisis, kui me seni arvasime,» imestab Kübar.