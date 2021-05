Kersna: õpetajate palka üle keskmise tõsta veel ei saa

Peaminister Kaja Kallas lisas, et eelmine riigieelarve strateegia (RES) ei näinud õpetajate palgatõusu üldse ette. «Me tõepoolest pingutasime, et seda raha leida. Jah, seda ei ole palju, aga see on siiski parem kui null. Ja ma kinnitan teile, et see pingutus on olnud üsna keeruline,» rääkis Kallas.