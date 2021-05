Riigikogus otsitakse piisava toetusega presidendikandidaati

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles, et erakonna esimees Ratas on lubanud teha oma otsuse presidendiks kandideerimise kohta kahe-kolme nädala jooksul: «Kui ta otsustab minna presidendikampaaniasse, siis on ilmselge, et kogu erakond läheb tema selja taha ja kui ta teeb teistsuguse valiku, siis erakond mõistab ka seda ja on ka selle eest väga tänulik. Siis me ei pea tegema erakorralist kongressi ja ei pea hakkama otsima uut juhti.»