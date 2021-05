Kallas: politsei hinnangul tahtsid protestijad takistada riigi toimimist

Vastates neljapäeval valitsuse pressikonverentsil küsimustele, mis puudutasid nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse vastaseid meeleavaldusi, sõnas peaminister Kaja Kallas, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond soovib «sellest teha väga suurt numbrit», kuid valitsusjuhi hinnangul selleks põhjust pole.

Kallase sõnul oli politsei ohuhinnangus lause, et «protestijad tahavad takistada riigi toimimist». Ta märkis, et see ei ole seaduse kohaselt otsene oht põhiseaduslikule korrale, mis tähendab põhiseaduslike institutsioonide ründamist. «Ei ole teada, et põhiseaduslikku korda oleks sellisel moel ohustatud,» sõnas Kallas.

«Keegi pole väitnud, et see seltskond oleks tahtnud riiki rünnata,» ütles Kallas. Tema sõnul olevat üks meeleavaldaja küll kutsunud üles riiki pöörama, kuid see üleskutse ei kujutanud endast reaalset ohtu.