Jazzliidu juht ja helilooja Kirke Karja liitub sotsiaaldemokraatidega

«Olen poliitikast siiani põhimõtteliselt hoidunud, et tegeleda eelkõige muusikaga,» sõnas Karja. Samas on ta enda sõnul aina enam tundnud, et peab kaasa lööma seal, kus ta oskaks aidata kultuurielu paremaks muuta.

«Kui lugesin uudist, et laste huvihariduse toetamist kärbitakse suures ulatuses, langetasin otsuse tegeleda selle küsimusega poliitilisel tasandil,» selgitas ta.

Karja usub, et saab oma teadmiste ja tegudega panustada laste huvihariduse ja riigi kultuurielu edendamisse.

«Sotsiaaldemokraatidega kohtudes pidasime sel teemal nõu ning meil tekkis kohe mõistmine, et räägime sama keelt. Leian, et meie mõtete ja kogemuste ühendamine aitab seista laste huvihariduse rahastamise eest. Kultuuriga tegelemine on nii oluline, maailmapilti avardav ja põnev ー me ei tohi lastelt seda võimalust ära võtta,» põhjendas ta valikut.

Tallinna linnapea kandidaat Raimond Kaljulaid lisas, et kärped laste huvihariduselt on lubamatu poliitika.

Sarnaselt Karjale otsustas kultuurivaldkonna arendamise nimel poliitikasse minna ka Tallinna öölinnapeakandidaat Natalie Mets. «Kultuurivaldkonna arendamine on üks põhjustest, miks mina otsustasin poliitikasse minna ja mul on väga hea meel, et on veel neid noori inimesi, kes mõistavad, et muutuste loomisesse tuleb kõigil oma osa anda. Kultuur aitab tugevdada vaimset tervist ja me peame leidma viise, kuidas kultuuri tarbimine ning sellega tegelemine inimestele lihtsamini kättesaadavaks muuta. Ootan väga Kirkega koos töötamist,» kommenteeris ta.

Kirke Karja on lõpetanud klassikalise klaveri bakalaureuse muusika- ja teatriakadeemias ning jazzmuusika magistrantuuri Kristjan Randalu õpilasena. Hetkel täiendab ta end muusika- ja teatriakadeemia doktorantuuris ning töötab vabakutselise pianisti ja heliloojana. 2014. aastal pälvis ta oma noore jazzitalendi auhinna, mida annavad välja Jazzkaar ja Jazzliit.