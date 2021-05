Karusloomafarmide keelustamise eelnõu läbis riigikogus teise lugemise

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Yoko Alenderi sõnul on aeg karusloomafarmide keelustamiseks küps ja seekordne arutelu on riigikogus jõudnud senisest kaugemale. «Varasematega võrreldes on praegune katse aga märksa edukam, sest kui eelmisel kahel korral lükati karusloomade kasvatust keelav eelnõu tagasi, siis täna läbis see teise lugemise. Kolmandale lugemisele jõuab see eelnõu praeguse plaani kohaselt juuni algul ja loodetavasti saab siis ka lõpliku heakskiidu,» selgitas Alender.