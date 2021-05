Aktsiisitõuse tõkestav eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise

Eelnõu ettekandja Aivar Kokk (Isamaa) ütles riigikogu ees peetud kõnes, et eelnõuga välditakse aktsiisitõusuga kaasnevaid negatiivseid majandusmõjusid ettevõtetele ja eratarbijatele. «Ühelt poolt toovad diisli- ja elektriaktsiis riigieelarvesse märkimisväärset tulu. Teisalt soodustavad liiga kõrged aktsiisimäärad piirikaubandust ja salaturu osakaalu ning kahjustavad meie inimeste toimetulekut,» ütles Kokk.

Rahandusministeeriumi prognoos toob Koka sõnul välja, et näiteks diisliaktsiisi tõus tähendaks ligi 6 protsendi suurust jaehinna tõusu, misjärel tõstaks pead piirikaubandus.

Valitsus peaks Koka hinnangul mõistma, et järsud aktsiisitõusud just piirikaubanduseni viivadki. «Oleme seda varem näinud ka alkoholiaktsiisiga, mil Eesti maksumaksja toetas oma rahaga Läti piiril asuvaid poode,» sõnas ta ja lisas, et kui Jüri Ratase teises valitsuses aktsiise langetati, tuli maksutulu Eestisse tagasi.