Lauri peab põhjendama korruptsioonijuhtumite väidetavat venimist

Ta lisas, et ajakirjanduses on juhitud korduvalt tähelepanu ka prokuratuuri esitatud materjalide kehvale kvaliteedile. «Nii süüteomenetluses kui ka kohtumenetluses tuleb tagada mõlema poole õigused, mistõttu ei saa korruptsioonijuhtumid teadmata ajaks venima jääma,» lausus Pikhof.

Maris Lauril tuleb hinnata, kui ajamahukas peaks olema korruptsioonijuhtumite kohtumenetlus, et need jõuaksid realistliku ajaga kas süüdimõistva või õigeks mõistva otsuseni. Samuti peab minister välja tooma, et millised on riigi menetluskulud võrreldes süüdistuses esitatud võimaliku ebaseaduslikult saadud või potentsiaalselt saadava hüvega.