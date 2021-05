Läänemets: Karilaiu ettepanek Heremi vabastamiseks on ohtlik

«Kaitseväe juhataja on andnud vande Eesti Vabariigile ja tegutseb selle hüvanguks. Kui mõni erakond hakkab nõudma tema poliitikale ustavat kaitseväge, siis on midagi väga valesti,» ütles Läänemets.

Läänemetsa sõnul pole probleemiks kaitsevägi. «Probleemiks on kärpeplaan, kus valitsus ei julge teha poliitilisi otsuseid kokkuhoiuks, vaid on veeretanud need asutuste juhtide kaela. Pole midagi halba selles, kui avalikkus riigi tulevikule kaasa mõtleb. Valitsuserakonnad peaksid endale tunnistama, et avalikkuse reaktsioon ei ole olnud mitte valitsuse kokkuhoiukava pooldav, vaid on selge seisukoht, et riigikaitses antud lubadusi tagasi ei võeta,» rääkis ta.

Läänemetsa hinnangul on suurem osa ühiskonnast praegu segaduses, sest on raske mõista, kuidas üldse on võimalik end kriisist välja kärpida. Pigem oodatakse toetuseid ja pihtasaanute jalule aitamist ning siin on ka riigikaitse toimimise lubadustel oluline koht, lausus ta.

«Kui Keskerakond hakkab nõudma oma poliitilisest kursist lähtuvalt kaitseväe juhatajalt lojaalsust, peab riigijuhtimisest kõrvale astuma erakond, mitte kaitseväe juhataja,» ütles Läänemets.

Karilaid avaldas eile «Esimeses stuudios» arvamust, et Herem tegi suure vea, kui saatis pühapäeval laiali koondamisplaane puudutava pressiteate, ilma et oleks rääkinud poliitilise tasandiga.