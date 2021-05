FOTOD ⟩ Keskerakond jagas kampaaniatelgis kuponge

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles Postimehele, et Stroomi keskuse juures olevas kampaaniatelgis jagati möödujatele kuponge. «Me oleme kaks nädalat kuponge jaganud, kuid mõned piirkonnad ei ole veel päris nii kiiresti saanud alustada, kui esialgu loodeti,» lausus Hanimängi. Ta lisas, et üldiselt läheb kenasti. «Ühelt poolt saad inimestega rääkida ja tutvuda nendega, teiselt poolt toetame Eesti siseturismi,» märkis Hanimägi.

Kahe nädalaga on Keskerakonna kupongikampaaniaga liitunud ligi 400 inimest. «See on üldiselt väga hea. Tallinn, Viimsi ja veel mõned piirkonnad on jõuliselt jaganud kuponge ja ma arvan, et lähinädalatel läheb ka ülejäänud Eestis hoog suuremaks,» ütles erakonna peasekretär.