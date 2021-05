KOV VALIMISED ⟩ Sügisel nõustab valijaid infotelefon

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe märkis, et tänavu hakkas kehtima hulk valimisseaduste muudatusi ja sellega seoses on oodata palju küsimusi. «Kohalikel valimistel saavad valida kõik alaliselt Eestis elavad inimesed, kes on vähemalt 16-aastased. On hea meel, et nende küsimustele aitab vastata sisse töötatud teenusega kogenud partner.»