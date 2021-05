Süüdimõistva otsuse puhul pole vabaks.ee juhil enam kohta Reformierakonnas

«Sellistest olukordades on oluline, et õiguskaitseorganid saaksid oma tööd teha ja tõe välja selgitada,» sõnas Keldo. Vaik on peasekretäri sõnul küll erakonna tavaliige, kellel erakonna tegevuses aktiivset rolli pole. «Tema kohta avaldatud kahtlustus on tõsine ja kui see vastab tõele siis me Reformierakonnas tal kohta ei näe,» sõnas ta siiski.