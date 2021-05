Kaljurand: tasulised Covid-19 testid reisimisel on diskrimineerivad

«Küll aga on diskrimineeriv tasu, mida võetakse enne reisi tehtavatelt Covid-19 testidelt. Paljudele on 60-80-eurosed hinnad liiga kõrged. Testid peavad olema tasuta või sümboolse hinnaga, siis ei panda kehvemasse olukorda neid, kes peavad tegema enne reisi testi. Euroopa Liidust on selleks raha eraldatud, otsus seisab Eesti valitsuse taga,» ütles Kaljurand.