Eero Raun lahkub pärast viit kuud valitsuse kommunikatsioonibüroo juhi kohalt

«Koroonaaeg on kiirendanud igasuguseid protsesse. Ja kuna kiirelt muutunud olud nõuavad teistsugust rollilahendust, siis leidsime, et õige on, kui selle võtab enda kanda uus valitsuskommunikatsiooni juht,» ütles Eero Raun Postimehele. «Olen väga tänulik oma kallitele kolleegidele, aga praegu on niimoodi,» lisas ta.