Helir-Valdor Seeder kandideerib Isamaa esimeheks

Seeder ütles, et Eesti riigil seisavad ees mitmed väljakutsed, mis vajavad tugevat rahvuslik-konservatiivset Isamaad. «Praktika näitab, et iga kord kui Isamaa jääb valitsusvastutuse kandmisest kõrvale satuvad löögi alla Eesti riigi jaoks elulise tähtsusega valdkonnad. Tänane valitsus üritab kokku hoida Eesti riigi julgeoleku ja Eesti perede turvatunde arvelt. Isamaa peab sellistele ohtlikele sammudele jõuliselt vastu seisma,» ütles Seeder.

Seeder rõhutas, et Isamaa olukorda ja tulevikku ei saa vaadata pelgalt kui poliittehnoloogilist või mainekujunduslikku projekti. «Erakonna edu ja mõjukust poliitikas ei saa vaadata ainult reitingute järgi. Oluline on oma põhimõtetest lähtuva poliitika ellu viimine, konkreetsed teod ning ka sammud mis aitavad rumalaid otsuseid ära hoida. Julged otsused ja Eesti asja ajamine ei ole alati populaarne, aga seda tuleb teha sellele vaatamata,» rõhutas Seeder.