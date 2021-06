Joogid Ratase ametiautos ja suured kulutused: erikomisjoni kahtlused püsivad

Erikomisjoni esimehe Eduard Odinetsa (SDE) sõnul oli tänane istung antud teemal juba kolmas ja tal säilib endiselt kahtlus, et riigi vara kasutamisel ei ole korrektselt käitutud.

Eduard Odinets, riigikogu liige, SDE FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

«Mulle jäi pärast tänast endiste büroojuhtide kuulamist kahtlus, et riigikantselei vahendeid on kasutatud enda või kolmanda isiku huvides,» sõnas ta. «Kuigi Tanel Kiik kinnitas, et Riigikantseleil oli peaministri büroo tehtavate kulutuste osas ka vetovõimalus, ei kasutatud seda võimalust kordagi. Küll olevat osad kulutused vajanud täpsustusi ja selgitusi, kuid lõpuks kaeti need ikka ja siin tekib mul küll küsimusi,» sõnas Odinets.

Komisjoni juht lisas, et paljude kulutuste puhul võib arvata, et need on tehtud eelmise peaministri erakonnakaaslaste kasuks. «Aga et me ei ole uurimisorgan, siis sellekohaste tõendite kogumine oleks uurimisasutuse pädevuses. Tuleme selle teema juurde järgmisel istungil veel kindlasti tagasi,» märkis Odinets.

Erikomisjoni aseesimees Valdo Randpere sõnul tasuks juhtumist õppida, et kokkuhoidlikkus on voorus. «Minu hinnangul võiks selle kaasuse lõpetatuks lugeda. Isegi kui siin võis mõni reeglitest üleastumine olla, ei ole praegu kuidagi võimalusi midagi vastupidist väita. Olen nõus, et maksumaksja rahaga ei ole kõige säästlikumalt ringi käidud ja seega kutsun kõiki kokkuhoidlikkusele riigi ressursside kasutamisel,» rääkis Randpere.