Sotside eelnõu jätab laste huviringide raha alles

Sotsiaaledemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare sõnul on sotside senised protestid olnud asjatud, mistõttu tuleks säte seadustada. «Valitsuse heakskiidu saanud riigieelarve strateegia lõikab huvihariduse toetuselt maha üle seitsme miljoni euro. Oleme aprilli lõpust saadik vaidlustanud seda lastevaenuliku otsust ning kutsunud valitsusliitu meelt muutma,» kirjeldas ta.

Sotsiaaldemokraatide eelnõu sätestab, et valdadele ja linnadele huvitegevuse kättesaadavuse tagamiseks jagatav toetus peab jääma vähemalt selle aasta tasemele ehk ei tohi edaspidi kukkuda alla 15 miljoni euro. «Kui riigikogu meie eelnõu vastu võtab, siis jääb see summa riigieelarvesse alles. Ühtlasi jääb astumata samm, mis suurendab regionaalset ebavõrdsust ja toob juurde neid lapsi, kes kannatavad ilmajäetuse ja tõrjutuse käes. Tasuta ringidel ja trennidel on laste vaesuse tõrjumisel oluline roll,» märkis Saar.