Ministrid pööravad tähelepanu toiduraiskamisele

«Meil on suur samm veel astuda, et päästa see kvaliteetne toit, mis läheb äraviskamisele, nende inimeste jaoks, kes seda igapäevaselt vajavad,» ütles Riisalo. «Näeme, et abivajajate arv kasvab ja annetusi vajavate inimeste arv on aastaga võrreldes kasvanud pea 100 sada protsenti. Kui 2021. aasta veebruaris oli ostetud toiduabi jagamisel abivajajate arv 12 500, siis maikuus juba 18 000 inimest. Peame suutma enam veenda ja kaasata neid ettevõtteid, kus toit üle jääb ja peame annetamise tegema võimalikult lihtsaks,» sõnas ta.

«Võiks ju tõdeda, et pole hullu, tekitame paljudest rikkamatest riikidest vähem toidujäätmeid. Kuid keskkonnaprobleemide puhul ei saa me mõelda, et kuskil kellelgi on veel halvem ja ärme seni pinguta, kuni oleme neile järele jõudnud,» rääkis Mölder. «Vaadates kasvu Eesti kontekstis, mõistame, et meilgi on oluline astuda samme selleks, et vähendada toidu äraviskamist,» lisas ta.