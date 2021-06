EKRE ja Isamaa kavandavad peaministri umbusaldamist

«Me juba mitu nädalat tagasi käisime mõlema opositsioonierakonna juures ettepanekuga alustada umbusaldust Kaja Kallasele. Meie suhtumine on, et kogu see eelarve-, maksu- ja kärpepoliitika on kogu valitsuse poliitika ja selle eest vastutab peaminister. Nii et meie soovime jätkuvalt umbusaldada Kaja Kallast,» ütles Helme ERRile.