Välisminister pöördus Soome reisipiirangute asjus Euroopa Komisjoni poole

Liimets saatis kolmapäeval kirja Euroopa Komisjoni transpordivolinik Adina Valeanile, siseasjade volinik Ylva Johannsonile, õigusvolinik Didier Reyndersile ja tööhõivevolinik Nicolas Schmidtile, et nad arutaks, kui vajalikud on Soome valitsuse eelmisel nädalal vastu võetud reisipiirangud.

Samal teemal võttis minister transpordivolinikuga ühendust ka telefoni teel ja juhtis komisjoni tähelepanu piirangutele, mille Soome on Schengeni alal vabale liikumisele kehtestanud.

Eesti võimudele teeb muret asjaolu, et kuigi Soome valitsuse 3. juuni otsuste kohaselt võivad Soomes töötajad alates 7. juunist riiki siseneda, on see võimalik vaid lennukiga saabudes. Piirangutele esitatud põhjendused jäävad seejuures ebaselgeks.

Liimetsa sõnul peab Eesti oluliseks vaba liikumise põhimõtet, mis on üks ELi aluspõhimõtteid. «Need (piirangud-toim) peavad siiski olema põhjendatud ja proportsionaalsed ning mitte tekitama praktilisi takistusi piiriülesele töörändele. Kui liikmesriigid rakendavad nendele kriteeriumidele mittevastavaid piiranguid, eriti kui see puudutab töörännet, on sellel tõsine mõju teiste liikmesriikide kodanike huvidele ja õigustele. Soovin juhtida Euroopa Komisjoni tähelepanu piirangutele, mille Soome on kehtestanud vabale liikumisele Schengeni alal,» rõhutas minister pöördumises.

Eesti hinnangul ei ole Soome kehtivad vaba liikumist takistavad piirangud sobilikud ega põhjendatud. Välisminister palub Euroopa Komisjonil hinnata nende vastavust Euroopa Liidu õigusele.