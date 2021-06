Riigikogu töö venimise tõttu lükkub edasi debatt kärbete ja ebavõrdsuse üle

«Kahetsusväärselt on meie algatatud debatt lükkunud riigikogu juhatuse otsuste ja venitamistaktika tõttu teadmata ajaks edasi,» sõnas sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt, kelle sõnul seab arutelu võimalikkuse kahtluse alla ka see, et riigikogu kevadise istungjärgu lõpuni on jäänud loetud päevad.