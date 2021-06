Marin: Soome siseministeerium koostab töörände ettepanekut

Marin ütles, et koroonapandeemia olukorra leevenemisel mõlemas riigis võib alustada reisipiirangute järkjärgulist tühistamist.

Marini sõnul avati juba lennuliiklus tööreisijatele ning see andis võimaluse katsetada testimise laiendamist reisijate hulga kasvades.

«Juba neli ja pool kuud on lapsed tuhandetes Eesti kodudes igatsenud isasid ja emasid ning lootnud, et nad saabuvad nädalalõpuks koju. Kurvalt, sest lootus on nädalast nädalasse olnud asjata, ja lõppu murele ei paista. Hea Sanna, selline olukord ei saa olla päriselt 2000. aastate Euroopa Liidus.»