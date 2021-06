Eesti 200 Viljandi linnapeakandidaat on Ando Kiviberg

Ando Kivibergi sõnul nõustus ta liituma Eesti 200 meeskonnaga Viljandis põhjusel, et tuua positiivseid muutusi ja aidata kiirendada Eesti arengut. «Ma tõesti südamest armastan Viljandit. Minu jaoks on see maailma ägedaim linn ja olen suure osa oma elust ja energiast pühendanud Viljandile ning näen siin vajadust valmistada ette linna uut arenguhüpet,» põhjendas Kiviberg poliitikasse naasemist.

Kivibergi sõnul vajab Viljandi uut üldplaneeringut, sest senine on ajale jalgu jäänud, aga samuti vajab Viljandi plaani, kuidas tuua noori linna tagasi. «Ma usun, et Viljandil on suur potentsiaal oma tööstus- ja tehnoloogiaettevõtete näol ning kohalik omavalitsus saab koostöös ettevõtjatega luua tingumused, et noortel oleks üha rohkem tahtmist Viljandisse tööle ja elama tulla,» lisas ta.