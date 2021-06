Riigikogu hakkab reguleerima tubakavaba mokatubakat

Muudatusettepanekute kohaselt seatakse tubakavaba huuletubaka nikotiini sisalduse piiriks 25 mg/g, mis on sarnane apteekides müüdavatele nikotiini asendusravi toodetega. Lisaks sätestatakse piirang, et edaspidi ei tohi tubakavabale huuletubakale lisada vitamiine ja muid lisaaineid, mis võivad luua mulje, et toode on tervisele kasulik või võiks anda energiat ja jõudu. Ühtlasi on plaanis ära keelata tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete pakenditel kujutada multifilmitegelasi või mänguasju.