Kallas Marini vastusest: ma ei usu enne, kui need otsused on kinnitatud

Kallas kirjutas avaliku pöördumise enda sõnul seetõttu, et Eesti jaoks on juba tekkimas humanitaarsituatsioon - pered pole teineteist näinud kuid. «On antud erinevaid lubadusi, aga ükski lubadus või kuupäev pole paika jäänud,» nentis Kallas Yle -le.

Soome peaminister teatas varem Kallase pöördumise peale, et siseministeerium koostab järgmiseks nädalaks valitsusele ettepaneku töörände avamisest laevadega ja maapiiri kaudu. Kallase sõnul on sääraseid lubadusi varem juba kuuldud. «Kuna seda lootust on antud ka varem, siis ma ei usu enne, kui need otsused on kinnitanud.»