Viljandi abilinnapea lahkub isamaalaste seast ja kandideerib Eesti 200 ridades

Gedvili sõnul liitub ta Eesti 200 meeskonnaga selleks, et anda Viljandi linna arengule uut hoogu. «Viljandi linn vajab uue arenguhüppe ettevalmistuseks värskeid ideid ning head energiat ja Eesti 200 meeskonnal Viljandis on see olemas. Ma usun ka Eesti 200 linnapeakandidaadi Ando Kivibergi liidriomadustesse ja olen näinud näinud, kuidas Ando oskab oma meeskonda hoida ja vedada,» sõnas ta.

Endise staažika isamaalase ja nüüd Eesti 200 nimekirjas kandideeriva Kivibergi sõnul on Gedvil ennast näidanud tugeva ja hooliva linnajuhina, kel on süda õige koha peal ning kes julgeb alati vastutust võtta. «Janika eestvedamisel on Viljandis leidnud lahendusi mitmed hariduse- sotsiaalvaldkonna ja kultuuri-alased olulised küsimused. Tema energiast ja innukast eestvedamisest sündis näiteks ühena viimastest suurematest arengutest Viljandi Perepesa - perede nõustamiskeskus, millest linna lapsevanemad on palju tuge leidnud ning mille toimimist on käidud uudistamas ka mujalt Eestist,» põhjendas Kiviberg.