ÜLEVAADE ⟩ Kohalikud valimised tulevad mitmete muudatustega

Riigi valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul muudab elektrooniline valijate nimekiri ka valimiste korraldajate elu lihtsamaks: pärast seda, kui valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaardi, passi või juhiloa) alusel, sisestab valimiskomisjoni liige infosüsteemi inimese isikukoodi, mis näitab, kas inimene on hääleõiguslik ning kas ta on juba hääletanud või mitte.

Kes saab kohalikel valimistel hääletada? Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud hiljemalt 30 päeva enne valimisi. Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada ka Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud; Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud; Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud. Alaliselt välisriigis elav (rahvastikuregistris märgitud elukoht on väljaspool Eestit) Eesti kodanik kohalikel valimistel hääletada ei saa. Seetõttu ka esindustes hääletamist ei toimu. Ajutiselt välismaal viibival Eesti kodanikul on võimalus e-hääletada. Allikas: riigi valimisteenistus

Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta. Elektrooniline valijate nimekiri asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjasid. «Kui kõik on korras, saab ta (valija) hääletamissedeli ning annab allkirjalehele allkirja sedeli saamise kohta,» selgitas Koitmäe.

Edasine hääletamine läheb vanaviisi: inimene läheb hääletamiskabiini, mille seinal on kandidaatide nimekiri, sealt valib inimene meelepärase kandidaadi välja, kirjutab numbri hääletussedelile ning enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

«Valijate nimekiri on elektrooniline, aga kandidaatide nimekiri on täpselt samasugune: jääb samamoodi paberiga seinale,» toonitas Koitmäe.

Elektrooniline valijate nimekiri tähendab ka seda, et hääletaja pole enam seotud kindla valimisjaoskonnaga, vaid võib oma ringkonna piires minna valima endale sobivasse jaoskonda.

Valimisteenistusel on ka «Plaan B» juhuks, kui peaks esinema tõrkeid internetiühenduses. Siis jääb sedel hääletuskasti panemata ning taustakontroll tehakse siis, kui internetiühendus taastub. «Kui side taastub, kontrollitakse, kas nad on hääletanud, kas on hääletamisõiguslikud ja kui kõik on korras, siis võetakse see arvesse,» selgitas Koitmäe.

Samuti on võimalik valimispäeval jaoskonnas hääletades muuta oma e-hääletuse otsust. «Seda võimalust eriti ei kasutata,» nentis Koitmäe, lisades, et viimastel valimistel oli selliseid inimesi alla saja.

Kes saab kohalikel valimistel kandideerida? Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud hiljemalt 12. septembriks 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt 1. augustil 2021 selle valla või linna territooriumil. Allikas: riigi valimisteenistus