Ratas: Soomere on väärikas presidendikandidaat

Ratas ütles, et hoiab presidendivalimistel pöialt tublile naisele või mehele, kes saab Vabariigi presidendiks. «Henn Põlluaas on olemas, Kersti Kaljulaid,» loetles Ratas, lisades, et pole teada, kes ametikohale kandideerib.

Veel sõnas riigikogu esimees, et Eestis võiks olla palju rohkem otsedemokraatiat. «Olen jätkuvalt seda meelt, et parim oleks presidendi otsevalimine,» sõnas Ratas ja kinnitas, et seekord seda veel ei tule.

Küsimuse peale, et mida ütleb Ratas rahustuseks neile, kes kardavad, et presidendi otsevalimised võiksid anda riigipeale liiga suure mandaadi, vastas Ratas, et tema seda probleemi ei näem «Nagu öeldakse, rahva hääl on Jumala hääl. Konfliktikohta võime otsida ja seda näha, aga ma ei näe, et see oleks kuidagi ületamatut. Ma vaatan teile otsa ja ütlen, et Keskerakond tahab presidendi otsevalimisi,» kinnitas Keskerakonna esimees.

Tarmo Soomere. FOTO: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Ratas sõnas ka, et tema hinnangul on Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere väärikas kandidaat. «Tarmo Soomere on intervjuu andnud. Minu arvates oli see väga humoorikas intervjuu, väga eluterve intervjuu. Mina arvan, et teadust rohkem juurde tuua, nagu tema ütles, ma toetan igati seda.»

Kandidaatide nimekirjast on Ratase sõnul läbi käinud ka Ülle Madise nimi. «Mina tean, mida ta ütles viis aastat tagasi. Mida ta täna ütleb - ma ei tea seda. Ja siis on veel, nagu ma ütlesin, Henn Põlluaas ja Kersti Kaljulaid,» rääkis Ratas ja nentis, et tema nime võib nimekirjast maha tõmmata, sest tema presidendiks ei kandideeri.

Kallas: arutame, kes võiks sobida presidendiks

Kaja Kallas toonitas kolmapäeval umbusalduse eel küsimuse peale, kes on Reformierakonna presidendikandidaat, et eesmärk on leida ühine presidendikandidaat selleks, et ta saaks riigikogus ära valitud. «Niipea kui kõik tulevad oma kandidaatidega välja on sealt juba raske kompromissi leida,» lisas Kallas.

Nii peetakse läbirääkimisi esmalt koalitsioonipartneri Keskerakonnaga, aga konsulteeritakse ka opositsiooniga. «Me ei ole selles mõttes praegu veel kokkuleppele lähedal. On olnud väga palju muid teemasid ka, millega tuleb tegeleda. Aga me konsulteerime, oleme kaardistanud erinevaid toredaid, intelligentseid lugupeetud inimesi, kes Eestis on ja arutame, kes võiks sobida presidendiks,» kirjeldas Kallas presidendivalimiste hetkeseisu.

Kas Tarmo Soomere võiks olla üks kandidaat? «Tarmo Soomere on üks kandidaat, kes on välja käidud. Täpselt nii nagu on käidud ka kõikvõimalikke muid nimesid. Nii et jah, tema on üks nendest, keda samuti kaalutakse,» lisas Kallas.