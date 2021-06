Liimets: EL-Vene tippkohtumiste eeldus on Minski lepete elluviimine

«Eesti seisukoht selles küsimuses on olnud pikaajaliselt kindel, et kõige olulisem otsides muudatusi suhetes Venemaaga on lähtuda sellest, et kõigepealt tuleb Venemaa poolt Minski lepped täita ning seejärel me saaksime asuda senist poliitikat üle vaatama,» ütles Liimets (Keskerakond) neljapäeval ERRile .

Liimets märkis ka, et tema hinnangul ei saa öelda, et Euroopa Liidu ja Venemaa vahel on vähe dialoogi. «Dialoog on olemas, on kontaktid. Kuid küsimuseks on siiski see, et millised on Venemaa sammud rahvusvahelise õiguse täitmisel, inimõiguste järgimisel. Need on kohad, kus me peaksime kõigepealt nägema muutust, et Venemaaga kõrgetasemelist dialoogi taastada,» rõhutas ta.