President määras Tiit Riisalole ühekordse lisatasu kuupalga ulatuses

Presidendi kantselei juht Tiit Riisalo on töötanud eri ametikohtadel avalikus, era- ja kolmandas sektoris. Muu hulgas on ta töötanud välisministeeriumis, olnud veterinaar- ja toiduameti peadirektori kohusetäitja, ASi GO Travel juhatuse liige, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu esimees ning Isamaa ja Res Publica Liidu peasekretär. Samuti on ta aktiivne kaitseliitlane ja merepäästja.