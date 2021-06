Kallas: Euroopa Liit jätkab Venemaaga senist poliitikakurssi

«Sellise kõrgetasemelise suhtluse taastamiseks ei ole õige aeg, kuna Venemaa ei ole teinud omalt poolt mingeid samme Minski lepete täitmiseks ja jätkab rahvusvahelise õiguse rikkumist. Ilma positiivsete muutusteta Venemaa senises agressiivses käitumises annaks suhtluse alustamine kõrgel poliitilisel tasemel meie ühiskonnale ja idapartnerlusriikidele vale signaali,» selgitas Kallas. Ta rõhutas, et ELi ühtsus on jätkuvalt võtmetähtsusega suhetes Venemaaga.

Peaminister rõhutas, et ELi ja Venemaa suhete aluseks on jätkuvalt viis põhimõtet, milles EL leppis kokku pärast Venemaa-poolset Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist. Ta rõhutas, et ELiga suhetes on üks võtmetingimus see, et Venemaa peab täitma Minski leppeid.