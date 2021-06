Isamaa kaks ühendust pakuvad Tallinna linnapeakandidaadiks Riina Solmani

«Riina Solman on oma sõnades ja tegudes alati seisnud perede ja laste eest. Arvestades, et COVID-19 kriisi mõjudega on teravalt kerkinud esile küsimused sotsiaal- ja haridusvaldkonnas, saaks Tallinn endise rahvastikuministri näol linnapea, kes seisab peresõbraliku ja hooliva linna eest,» ütles Hääl.