Eile teatasid terviseamet ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE), et eelmise nädala pühadeajal läks raisku pea 100 000 vaktsiinidoosi ning üksjagu ravimeid. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liige Riina Sikkut leiab, et Tanel Kiik on koroonapandeemiat ohjates liialt palju eksinud.