Mart Helme: Kiigel on ammu aeg tagasi astuda

«Kiigel (Tanel Kiik - toim.) on ammu aeg tagasi astuda. Tegelikult kõige eest, mis valitsuses toimub, vastutab peaminister, aga ta on nii ülbe, et ta tagasi nüüd ei astuks,» lausus Helme. Ta lisas, et peaminister süüdistaks selle valitsuse vigades endiselt eelmist valitsust, eriti EKREt.

«Kiik näitas juba eelmises valitsuses, et ta ei tule oma tööga toime. Nimelt tegi eelmises valitsuses tema töö ära ikkagi Jüri Ratas,» tõi Helme välja.



Endist siseministrit häirib eriti see, et kui nüüd koroonakriisiga on pidanud riik kärpima, orkestreid sulgema, siis vaktsiinide ja ravimite raiskuminemisel öeldakse, et see lihtsalt juhtus. «Kiige puhul on see küll viimane asi, mis juhtuda võis. Kuigi valitsus peaks tagasi astuma, aga seda nad ei tee,» toonitas Helme.