Video ⟩ Põlluaas kahtlejatele: erinevalt eelkäijatest ma vähemalt püüan olla kogu rahva president

Põlluaas lubas senisest presidendist Kersti Kaljulaidist erineda selle poolest, et on kogu rahva president. «Ma ei vali pooli. Ma ei teata üle maailma, et ma mõnda erakonda või ideoloogiat armastan või vihkan. Kindlasti ei kavatse ma võtta kõrge suverääni rolli, kes ülevalt manitseks rahvast, vibutaks näppu, pidupäevakõnede asemel hoopis manitseks ja tekitaks lõhesid juurde. Vastupidi, mina üritan olla president, kes ühendab ja kes üritab olla tasakaalustav jõud.»

Kõigile neile, kes pelgavad, et Põlluaas võib olla kammitsetud poliitiliselt ja maailmavaateliselt, lubas ta, et ta vähemalt püüab olla nendest takistustest vaba. «Nii nagu ette on nähtud presidendile. Kahjuks eelmiste presidentide puhul peame tõdema, et nad isegi ei püüdnud. Aga esimese asjana astun presidendina erakonnast välja nagu seadus nõuab ja teengi kõik endast sõltuva, et olla kogu rahva president ja mitte lõhestav, vaid ühendav jõud. Olen olnud varem Saue linnapea ja riigikogu esimees ning siis on mind kiidetud selle eest ja öeldud, et nii mõnestki eelkäijast olen suutnud olla tasakaalukam.»