Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed saatsid komisjoni esimehele, Siret Kotkale pöördumise, et soovivad terviseameti külmruumide juhtunu kohta erakorralist istungit, kuhu on kutsutud ka valdkonna minister. Komisjoni liikmeid nörritab, et Siret Kotka pole kahe nädala jooksul seda ise soovinud.