Isamaa tegi kodulaenu intresse puudutavale muudatusele 121 ettepanekut

Rahanduskomisjoni aseesimehe Aivar Koka sõnul on valitsus otsustanud minna koduomanike rahakoti kallale. «Laen võetakse reeglina peres ühiselt ning valitsuse seadusemuudatus tähendab pere jaoks aastas 600 euro suuruselt summalt tulumaksuvabastuse kaotust,» ütles Kokk lisades, et koalitsiooni algatusele tuleb jõuliselt vastu seista.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on tegemist olulise väärtusküsimusega. «Eesti riigi pikaajaline poliitika on olnud soodustada ja toetada eraomandit ja koduomanikke. Koalitsioon astub aga järjest samme, mis selle põhimõttega vastuollu läheb. Isamaa on alati kaitsnud noorte perede ja koduomanike huve ning teeme enda poolt kõik, et seda seadusemuudatust takistada,» rõhutas Seeder.