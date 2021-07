Keskerakondlane ministritele: kas põlevkiviuuringute rahastust on suurendatud?

Riigieelarvest on teadus- ja arendustegevusele eraldatud täiendavaid rahalisi vahendeid. Kas sellest tulenevalt on suurendatud ka põlevkivi ja teiste Eesti maavarade kasutamise parima võimaliku tehnika arendamiseks suunatud rahastust, küsib riigikogu põlevkivi ja teiste Eesti maavarade uurimise toetusrühma esimees Dmitrijev valdkonnaga seotud ministritele saadetud algatuskirjas.

Dmitrijevi sõnul on riigikogu otsusega kinnitatud arengudokumendis «Maapõuepoliitika põhialustes aastani 2050» kirjas, et maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid uuritakse ning kasutatakse Eesti ühiskonnale võimalikult suurt väärtust looval moel, arvestades keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, majanduslikke, geoloogilisi ja julgeoleku aspekte.

«Põlevkivi on Eesti üks peamisi maavarasid ja oluline keemiatööstuse tooraine. Uuringute läbiviimine ning teadus- ja arengutegevuse toetamine antud valdkonnas on ülioluline nii majanduslikel kui ka sotsiaalsetel põhjustel. Eesti ettevõtete ja teadlaste koostöös on uuritud uuenduslikke põlevkivi kasutamise tehnoloogiaid ja uuringutega on mõistlik jätkata. See aga eeldab riigi suuremat panust,» rõhutab Dmitrijev.