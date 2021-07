Liimets: Valgevene surve Leedule on väga üheselt ka Eesti mure

«Mul oli väga hea meel kohtuda ESTPOL5 liikmetega ja tänan neid, et nad olid esimesel võimalusel valmis Leedu piirivalvele appi tulema. Nende panus on otsene näide Eesti ja Leedu väga lähedastest suhetest ning sellest, kuidas teineteist rasketes olukordades toetame. Valgevene režiimi surve Leedule on väga üheselt ka Eesti mure,» tänas Liimets.