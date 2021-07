Seeder: eesmärk peab olema, et Eesti koolid töötavad eesti keeles

Seederi sõnul näitab praktika, et koolide eestikeelseks kuulutamisel on tulemuseks hoopis eesti kooli venestamine. «Seetõttu tuleb nimetatud eesmärgi poole liikuda mõistliku tempoga, suurendades järk-järgult eestikeelse õppe mahtu vene koolides,» pakkus ta välja. «Ühtlasi tuleb jälgida, et see õpe oleks heal tasemel ja heas eesti keeles, mitte puru silmaajamine mingi linnukese nimel,» ütles ta.