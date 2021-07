Eesti 200 läheb Põhja-Sakala vallas välja täisnimekirjaga

Põhja-Sakala valla Eesti 200 valimisnimekirja koordinaatori ettevõtja Aivar Paasi sõnul vajab vald uut hingamist nii kohaliku ettevõtluse, kui hariduse ja kultuurielu edendamisel. «Me vajame täna kaasaaegset koolikeskkonda, mistõttu tuleb kindlasti renoveerida Suure Jaani koolimaja. Samamoodi on meie jaoks prioriteediks ka kodulähedase põhihariduse kättesaadavuse tagamine,» loetles ta.

Paasi sõnul on oluline ka ühistranspordisüsteemi tõhustamine, mistõttu tuleks vallas käivitada nõudepõhise ühistranspordi pilootprojekt.

Üheks erakonna Põhja-Sakala nimekirja valimisprioriteediks on Paasi kirjeldusel ettevõtluse toetamisel, mille abil saaks vald uusi töökohti ja uusi inimesi. «Kogukonna kuulamine ja sellega arvestamine peaks olema kaasaaegse vallajuhtimiskultuuri lahutamatu osa,» lisas ta.

Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul on Põhja-Sakala meeskond juba teine tugev nimekiri, millega erakond eelseisvatel kohalike valimistel Viljandimaal välja tuleb. «Mul on hea meel, et Eesti 200 tuleb oma ideedega välja ka Põhja-Sakala vallas, kus õnnestub kindlasti ellu viia ka mitmeid meie erakonna nutikaid digiriigi ideid,» usub ta.