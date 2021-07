Kas minister peaks rahvale rääkima oma tervisest?

Viimastel päevadel on nõutud kultuuriminister Anneli Otilt (KE), et ta jagaks avalikkusega informatsiooni kaitsepookimise kohta. Eile rääkis Ott, et tema oma terviseandmeid ei jaga. Postimees uuris, kas ministrid tohivad salatseda oma terviseandmete osas?