Mida arvata Martin Helme üleskutsest eirata piiranguid?

Vandeadvokaat, endine õiguskantsler Allar Jõks ei soovinud poliitilisi üleskutseid kommenteerida, ent selgitas, et valitsuse korraldusi on alati võimalik vaidlustada. «Kui valitsuse korraldus on kellegi arvates õigusvastane, siis tuleb seda vaidlustada seadusega ettenähtud korras. Samas vaidlustamine ei peata selle korralduse kehtivust. Korraldust tuleb täita niikaua, kui see on kehtetuks tunnistatud või tühistatud,» sõnas Jõks.