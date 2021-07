Katri Raikile soovitakse umbusaldust avaldada

Endine Narva linnasekretär Ants Liimets (RE) kinnitas Põhjarannikule, et linnavalitsusest ning ka mõjukad linna kodanikud on teinud talle ettepaneku saada Narva meeriks, vähemalt paar kuud enne valimisi. Katri Raik ütles Postimehele, et ta julges Narva linnas poliit-toiduahelaid lõhkuda ning umbusaldusavaldus on vastus sellele.