Helme Priske vallandamisest: tegelikku vastutust kannavad Kaja Kallas ja Tanel Kiik

«Jah, loomulikult tuli vallandada Priske ja Jesse. Nad on kõige ehedam näide ametnike võimu kuritarvitamisest, saamatusest, süüdimatusest, hoolimatusest. Ammu oli aeg,» kirjutas Helme.

«Lihtsalt vihaseks teeb, et need pead veeretati kahjukontrolli huvides, et säästa oma tööga üldse mitte hakkama saanud Tanel Kiik,» lisas Helme. Tema sõnul ei imesta ta, kui Marika Priske ja Maris Jesse maanduvad «mõnusatel soojadel kohtadel suures sotsiaalsüsteemis». «Mul nii hästi meeles, kui raske oli vaese Maria Alajõe traagiline ametist lahkumine uuele soojale kohale,» märkis ta.