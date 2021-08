Kaja Kallas Priske vallandamisest: mina palusin riigisekretäril helistada

«Mina palusin riigisekretäril helistada,» vastas Kallas küsimusele, kas see oli tema initsiatiiv. «Otsuse saavad teha sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja tervise- ja tööminister Tanel Kiik. See on nende ühine otsus. Seda, et ma ei olnud sotsiaalministeeriumi juhtkonna tööga rahul - seda olen ma kogu aeg terivse- ja tööministriga rääinud,» rääkis Kallas Vikerraadios .

Saatejuht märkis, et varem ei ole ministeeriumi kantslereid peaministri ettepanekul vahetatud. «Ma ei saa öelda, et see on minu ettepanek. Ma tahan, et asjad toimiksid, juhin tähelepanu ja nõuan vastuseid. Meil on valdkonnad jaotatud ja meil on valdkondade eest vastutajad,» selgitas Kallas ja lisas, et ta ei saa igas valdkonnas minna detailidesse, ent kokkuvõttes vastutab kogu valitsuse töö eest peaminister.