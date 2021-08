Galerii ⟩ Priit Sibul: pole teada, kas Soomerel on üldse koalitsiooni toetus

Sibula sõnul on tekkinud veider olukord, kus Keskerakonna esimees Jüri Ratas on presidendikandidaadiks välja pakkunud Tarmo Soomere, kuid ametlikku toetust Soomerele ei ole.

«Meil on täna justkui koalitsioonierakonna esimehe poolt välja pakutud kandidaadi nimi, kuid samas on Keskerakond ja ka Reformierakond end avalikult Soomerest distantseerinud. Tänase kohtumise üks eesmärkidest ongi teada saada, kas Soomerel on olemas koalitsiooni toetus või mitte,» ütles Sibul viidates sellele, et riigikogus presidendi valimiseks on vaja minimaalselt Reformierakonna, Keskerakonna ja ühe opositsioonierakonna toetust.