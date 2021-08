Vaimulik Jaan Tammsalu: Soomerest võiks saada meie lõhestunud riigile president, kelle üle uhke olla

«Mulle väga meeldib, et selline mees nagu Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president, on teada andnud, et ta võiks olla Eesti riigi president,» kirjutas koguduse õpetaja ühismeedias. «Vahetevahel on mõne inimese puhul kohe selline tunne, et miks mitte – ja üllatud, miks sa ise pole selle peale tulnud,» nentis Tammsalu, lisades, et tal on hea meel, et Soomere valmisolekut on mõnedes poliitilistes ringkondades tõsiselt võtma hakatud.

Tammsalu tuletab meelde, et Soomere sai EELK-lt teeneteristi II järgu ordeni ja selleks on tema sõnul kindlad põhjused. «Sügaval nõukogude ajal, kui paljud inimesed püüdsid kirikuga võimalikult distantsi hoida, et ei tuleks mingeid pahandusi, oli Tarmo Soomere üks nendest, kes distantsi ei hoidnud, vaid tegeles Pühavaimu kirikus väga põnevate ürituste korraldamisega, nendele kaasaaitamisega,» meenutas Tammsalu.

Lisaks sellele tõi Soomere tema sõnul Moskvast arvukalt trükimasinaid, millega tehti suurem osa trükistest, mille abil said paljud kirikuõpetajaks õppida. «KGB ajas innukalt jälgi, et kust küll vaimulikud ja teised, kes selliseid asju tegid, korralikke trükimasinaid said – aga Tarmo Soomere neid lihtsalt tõi, tal oli Moskvas õppimist ja mis sealt siis tühjade kätega tagasi tulla,» kirjeldas koguduse õpetaja.

«Kui ma olen kuulnud teda kõnelemas ja suhtlemas, siis mul on väga hea meel, et selline mees on esile kerkinud. Ma usun küll, et temast võiks saada meie lõhestunud vabariigile president, kelle üle võib olla uhke ja tänulik ning kelle eest võib rahulikult ja muret tundmata palveid teha, et tal jaguks jaksu ja tarkust,» kiidab õpetaja.