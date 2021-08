Ligi: Soomerele sai saatuslikuks poliitkogemuse puudumine

Ligi sõnul mängisid Soomere kahjuks kaks asjaolu. «Esiteks ei hakata ise presidendiks tulema ega öelda ajakirjanduses, et ollakse nõus hakkama. See peletab. Enne tuleb välja uurida potentsiaalne toetus, rääkimata enesekriitikast. Üks akadeemik, muide, on selle vea juba teinud, et tuli välismaalt kandideerimise sõnumiga, aga ei leidnud eest valijaid,» kirjutas Ligi sotsiaalmeedias.

Tema sõnul osutabki see teisele probleemile ehk poliitilise kogemuse puudumisele. «Seda kogemust on vaja aru saamiseks riigi ja poliitika toimimisest ja väga erinevatele küsimustele vastamiseks. Nende küsimustega ei ole läinud kuigi rahustavalt ja eri auditooriumides antud vastused pole vähemalt meedia vahendusel klappinud, mis taas on kogenematuse tõend,» märkis Ligi.

«Need küsimused puudutavad aga sise- ja välispoliitikat ja lõputut arvu erialapoliitikate debatte, mis on juba peetud. Ja ootus on ju, et president suudab särada ja riigi teiste jaoks särama panna. Aga Soomere puhul polnuks karta mingeid põhimõttelisi ebaõnnestumisi ja tal oli tahe õppida. See oli ka põhjus, miks olin valmis mitte ainult teda toetama, vaid veensin ka kolleege olema valmis samaks,» ütles Ligi.

Ligi hinnangul on kogu presidendivalimiste krooniline haigus see, et püütakse raiuda oma, suruda oma isiklikku lemmkut ja parteikandidaati, kui vaja on kompromissi. «Too tihti ei vaimusta, aga vastab ameti eripärale,» lisas Ligi.