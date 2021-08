Karilaid selgitas Postimehele, et neljal erakonnal (SDE, Reformierakond, Keskerakond ja Isamaa - toim.) ei olnud tunnet, et Soomere saab hääled kokku. «Minu tunnetuse järgi ei olnud kindlat joont,» selgtas Karilaid.

Kas nüüd juhtub see, et rahvas kuuleb järgmisest presidendikandidaadist viimasel hetkel? «Ma arvan, et lõpuks tehakse hea valik. Mul on infot ja optimismi, et tehakse hea valik,» vastas Karilaid.